Eerste Pleinconcert valt in de smaak: Kleine Markt loopt vol voor Ontpopt en Vlaanderen Zingt Lieke D'hondt

12 juli 2019

22u24 0 Ronse De eerste editie van de Pleinconcerten is een succes. De Kleine Markt van Ronse liep vrijdagavond aardig vol voor de muziek van Ontpopt en Vlaanderen Zingt in de schaduw van de Sint-Hermesbasiliek.

De Bruulconcerten in het Bruulpark zijn dit jaar afgevoerd, de Pleinconcerten op drie verschillende pleintjes zijn in het leven geroepen. De vuurdoop was vrijdag voor de Kleine Markt. “We zijn heel tevreden, de opkomst is ook heel mooi”, zegt schepen van Evenementen Aaron Demeulemeester. Bij een lekker drankje genieten de Ronsenaars eerst van de Nederlandstalige nummers van Ontpopt, daarna komt het koor van Vlaanderen Zingt op het podium en wordt er gedanst en meegezongen op nummers als ‘Pour un flirt’ en ‘Ik ben verliefd op jou’.