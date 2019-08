Eerste damhert is al gevangen, ook de eigenaar is gekend Lieke D'hondt

18u14 4 Ronse Het plan om de damherten in de omgeving van de Maquisstraat in Ronse te vangen, blijkt succesvol. Donderdagmiddag vonden buren één hert in de kooi. Een dierenarts en de dierensectie van de brandweer van Gent kwamen ter plaatse om het dier veilig over te brengen naar de eigenaar.

Een zevental maanden geleden spotten de omwonenden van de Maquisstraat voor het eerst een vijftal damherten. Ze lijken tam en zijn niet bang om in de tuinen rond te neuzen op zoek naar voedsel. Omdat de damherten er niet thuishoren, ze schade toebrengen aan de planten in de tuinen en ze mogelijk een gevaar kunnen zijn voor het drukke verkeer op de Elzeelsesteenweg, besloot de nieuwbakken schepen van Dierenwelzijn Aaron Demeulemeester (N-VA) om samen met enkele stadsdiensten te proberen de herten te vangen om ze te verhuizen naar een meer geschikte locatie.

“Aangezien er nog nooit eerder een schepen van Dierenwelzijn was in Ronse en we nog nooit met een dergelijke situatie zijn geconfronteerd, moeten we een beetje uitproberen wat werkt”, vertelde Demeulemeester eerder deze week. Toen liet hij de technische dienst van de stad een geïmproviseerde kooi plaatsen in een tuin in de Maquisstraat. Met wat hekken, een net en eten en drinken, hoopten de betrokkenen de vijf herten, en ondertussen ook al één jong, te kunnen vangen. De tactiek blijkt nu succesvol, want na twee dagen is het eerste damhert al gevangen.

Ontsnapt

“We hadden niet gedacht dat we zo snel succes zouden hebben, maar we zijn wel heel tevreden. De buren hebben opgemerkt dat één hert in de val gelopen was en hebben zoals afgesproken de stadsdiensten verwittigd”, vertelt Demeulemeester. “Ondanks het feit dat het damhert niet gechipt was, zijn we ondertussen wel te weten gekomen wie de eigenaar is. De herten waren bij hem ontsnapt, maar eigenlijk heeft hij ook niet de mogelijkheid om voor zo veel dieren te zorgen. Het eerste damhert keert nu bij hem terug, voor de volgende hebben we al een viertal adoptiegezinnen klaarstaan. De dieren zullen dus in Ronse of in de streek blijven. De oorspronkelijke eigenaar zal wel de rekening gepresenteerd krijgen.”

De kooi blijft nu in de tuin in de Maquisstraat staan, in de hoop de andere herten even snel te kunnen vangen.