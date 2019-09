Eerste clubkampioenschap Keep On Rolling Ronse is groot succes Lieke D'hondt

18 september 2019

16u57 0 Ronse Skeelerclub Keep On Rolling Ronse (KORR) heeft voor het eerst een clubkampioenschap georganiseerd. De club bestaat nu drie jaar en mocht rekenen op ruim veertig deelnemers aan de wedstrijden.

De leden werden voor de wedstrijden ingedeeld in twaalf leeftijdscategorieën. “Zowel bij de jongste leden als bij de gevorderden was de strijd om de titels hevig, maar vooral heel sportief”, vertellen Kaat en Nele. “De vele trainingen hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen, want de snelheden op het parcours aan sportcomplex ’t Rosco lagen hoog.”