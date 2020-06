Eén op drie te snel door de Ommegangstraat tussen Ronse en Maarkedal Ronny De Coster

21 juni 2020

19u28 0 RONSE/MAARKEDAL Gemiddeld één chauffeur op drie rijdt te snel door de Ommegangstraat op de grens van Ronse en Maarkedal, zo is gebleken tijdens een politiecontrole.

De politie stond vrijdag met de snelheidsmeter langs de Ommegangstraat. Van de 76 auto’s die er passeerden, betrapte de politie er 26 die harder reden dat de toegelaten 50 kilometer per uur.

Goed om weten is, dat na de werken in Broeke, de snelheid tussen de Kruisstraat en de Dammekensstraat beperkt blijft tot 50 kilometer per uur. En dit kan ook nuttig info zijn: op maandag 22 juni staat de snelheidsmeter langs de Elzeelsesteenweg. Binnen de bebouwde kom mag je maximaal 50 kilometer per uur, erbuiten is 70 de limiet.