Een kleine groene oase als noodkreet: maak kennis met Peter (47) in het opvallendste huis in de Joseph Ferrantstraat

Ronse

Een groene gevel vol planten in een straat waar de rijwoningen vooral grauw en grijs zijn, dat valt op. We zijn in de Joseph Ferrantstraat in Ronse en vragen ons af wie in het kleine huisje met de mooie geveltuin woont. Aanbellen hoeven we niet te doen: de deur staat al open. Peter Vankerkom (47) begroet ons hartelijk en vertelt hoe hij sinds 2011 verknocht is aan zijn huis en Ronse. Andere opmerkelijke huizen in de regio vind je hier