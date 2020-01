Eén chauffeur op vijf te snel door zone-30 in Fostierlaan in Ronse Ronny De Coster

21 januari 2020

08u23 0 Ronse Kennelijk hebben veel chauffeurs het moeilijk om zich te houden aan de snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur in de Fostierlaan: bij een politiecontrole afgelopen weekend ging daar één chauffeur op vijf daar op de bon.

De politie controleerde in die Fostierlaan de snelheid van 152 auto’s. Daarvan reden er 23 te snel, wat neerkomt op 20,3%. Op de Elzeelsesteenweg, waar 70 kilometer per uur de limiet is, betrapte de snelheidsmeter een auto die reed met 102 kilometer per uur. Nog 22 anderen kregen een snelheidsboete. Dertien van de 354 die op de Leuzesesteenweg in de zone-50 aan de politieflitser voorbij kwamen, deden dat te snel. In de zone-50 op de Glorieuxlaan was 81 kilometer per uur de hoogst genoteerde snelheid. Ook opmerkelijk: in de Ninovestraat hield 99% van de chauffeurs zich aan de limiet van 50 kilometer per uur.