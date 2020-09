Eén chauffeur op vier te snel door de Ommegangstraat en Bruneellaan in Ronse Ronny De Coster

06 september 2020

12u59 0

Bij verschillende snelheidscontroles heeft de politie in Ronse 155 chauffeurs betrapt die te hard regen. Vooral in de Ommegangstraat en de Bruneellaan hebben veel chauffeurs het kennelijk moeilijk om onder de snelheidslimiet te blijven.

In de Bruneellaan is een zone 30 van kracht, maar 20 van de 77 auto’s die de politie er controleerde, reden sneller. Dat is meer dan één op vier. Eén chauffeur reed het zone 30-bord zelf met 58 kilometer per uur voorbij. In de Ommegangstraat (zone 50) bleek het al even erg gesteld: 25 overtredingen bij 94 controles.

Bij een tweede controle in de Ommegangstraat reed één auto op vijf te hard. In de Kruisstraat reden van de 604 voertuigen er “maar” 40 te snel. Dat is 6,6%. Nog betere cijfers waren er in de Glorieuxlaan (2,4% reed te snel) en de Elzeelsesteenweg (2,3%).