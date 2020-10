Eén bestuurder op vier te snel op Leuzesesteenweg: ook 18 vrachtwagens en twee autobussen beboet tijdens flitsmarathon Ronny De Coster

08 oktober 2020

10u13 0 Ronse Tijdens de 24 uur durende flitsmarathon die op woensdag 7 oktober om 6 uur was gestart, heeft de politie van Ronse 3.721 auto’s gecontroleerd. Daarvan reden er 191 te snel. Het meest zorgwekkende cijfer komt van de Leuzesesteenweg: 71 voertuigen gingen er over de limiet van 50 kilometer per uur. Daar waren 18 vrachtwagens bij.

Op de Leuzesesteenweg reed 24,1 procent van de 294 gecontroleerde voertuigen te snel. Dat is bijna één op de vijf. De grootste overtreder is gesnapt op de Ninoofsesteenweg. Die reed met 135 kilometer per uur waar 70 kilometer per uur de maximaal toegelaten snelheid is. Ook in de Glorieuxlaan (zone 50) betrapte de politie twee “toppers”, ze reden 89 en 90 kilometer per uur. In de Kruisstraat gingen vijftig voertuigen, waaronder twee autobussen, sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. Topsnelheid daar was 79 kilometer per uur. In de Ommegangstraat passeerden 17 van de 133 auto’s te snel langs de snelheidsmeter van de politie.