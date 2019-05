Dubbel zo snel in de bebouwde kom om ‘kind af te halen’: zes maanden rijbewijs kwijt Lieke D'hondt

24 mei 2019

13u30 0 Ronse Een 41-jarige Ronsenaar heeft mogen uitleggen aan de politierechter waarom hij met 104 kilometer per uur door de bebouwde kom heeft gevlamd.

De uitleg van de man is eenvoudig: “Ik moest mijn kind gaan halen en ik mocht niet te laat zijn”. Een beetje vroeger vertrekken is dan een beter idee. Omdat het niet de eerste keer is dat de Ronsenaar de verkeersregels aan zijn laars lapt, krijgt hij een rijverbod van zes maanden. Hij moet de examens opnieuw afleggen als hij zijn rijbewijs terug wil en hij moet een boete van 800 euro betalen.