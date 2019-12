Drie duo’s dolgelukkig op verkiezingsavond Bommels: nieuwe erejonker en eredame, koningskoppel en dagwinaars Lieke D'hondt

01 december 2019

15u01 4 Ronse De behendigheidsspelletjes zijn gespeeld, de stemmen zijn geteld: de Bommels hebben een nieuwe erejonker en eredame. Jacky Vandewalle en Evi Vandenabeele van bommelsgroep De Renteniers zullen in 2020 een jaar in het spoor lopen van kersvers koningspaar Jens Delusinne en Justine Van den Driessche.

Stadsfeestzaal COC zat zaterdagavond afgeladen vol voor de jaarlijkse verkiezingsavond van de Bommels. Zeven kandidatenduo’s namen het tegen elkaar op om het lintje van erejonker en eredame te bemachtigen. Na een zelfpresentatie, vier behendigheidsspelletjes en een sms-ronde waren het uiteindelijk Jeremy en Penelope Haines van The British Guards die zich de dagwinnaar mochten noemen. Ze haalden het met 32,45 punten voor Jacky Vandewalle en Evi Vandenabeele van de Renteniers en het individuele koppel Mathieu D’Hondt en Daphne Van Driessche. Maar omdat Jacky en Evi de avond startten met 8,5 bonuspunten die ze dankzij drie eerdere deelnames de voorgaande jaren hebben verzameld, zijn zij de nieuwe erejonker en eredame van de Bommels.

Een duidelijk geëmotioneerde Jacky en Evi bedanken na afloop hun groepering De Renteniers en iedereen die hen heeft gesteund. “In het bijzonder wil ik ook Steffi bedanken”, zegt Jacky. “Zij heeft twee keer met mij deelgenomen aan de verkiezingsavond, dus deze titel is ook voor de helft van haar.” Evi en Jacky mogen nu een jaar in het spoor lopen van het koningspaar van de Bommels. In 2021 zullen ze zelf de nieuwe koningin en koning van de Bommels zijn.

Playback

Ook Jens Delusinne en Justine Van den Driessche moesten op de verkiezingsavond nog aan de bak. Als erejonker en eredame van 2019 brachten ze een playbackshow om definitief aangeduid te worden als koning en koningin van de Bommels. Samen met hun bommelsgroepering De Clubmannekes zongen en dansten ze op liedjes als Leef van André Hazes, Diep van Get Ready en Que Sera Sera van Doris Day. De staande ovatie van het publiek was duidelijk: Jens en Justine hebben het koningschap verdiend en krijgen onder meer een centrale plaats in de zeventigste bommelsstoet in Ronse. Die vindt plaats op 11 januari 2020.