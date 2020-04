Dockers Chocolade kan paasperiode succesvol overbruggen: “Webshop legt ons geen windeieren” Lieke D'hondt

10 april 2020

13u29 0 Ronse Dat Pasen middenin de coronacrisis valt, voelen veel chocolatiers in hun portemonnee. De winkels die nog open zijn krijgen veel minder klanten over de vloer en sommige chocolatiers hebben beslist om hun winkels tijdelijk te sluiten. Ook Dockers Chocolade in Ronse is dicht, maar daar valt de financiële schade mee. “We hebben wel een webshop gelanceerd en die legt ons geen windeieren.”

Piet Dockers en zijn zoon Roberto zijn de trotse eigenaars van twee winkels in Oudenaarde en Ronse en ze trekken naar de wekelijkse markten met hun foodtruck vol lekkere chocolade. Sinds de coronacrisis kunnen ze niet meer naar de markt en hebben ze hun winkels gesloten.

“Maar we zijn niet bij de pakken blijven zitten”, zegt Piet Dockers. “We hebben een webshop aangemaakt met paaspakketjes. Dat heeft ons zeker geen windeieren gelegd. De webshop is zelfs zo’n succes dat we hem vandaag sluiten zodat we alle klanten een goede service kunnen geven en alle bestellingen nog voor zondag kunnen leveren. Voor ons zal Pasen dus best succesvol zijn.”

Jong bedrijf

Dockers maakt wel een kanttekening bij de cijfers die zijn zaak neerzet. “We zijn nog een jong bedrijf in opmars, dus voor ons is het belangrijk om elk jaar te groeien. Een objectieve vergelijking met vorig jaar kunnen we dus moeilijk maken. De kans bestaat dat we een vertekend beeld krijgen. Al zijn we vooral blij dat onze omzet tijdens deze coronacrisis niet tegenvalt, want voor hetzelfde geld is dat niet het geval en is het misschien over en uit.”