Digitale opendeurdag in Vesalius Instituut voor Verpleegkunde Lieke D'hondt

22 april 2020

12u07 8 Ronse Het Vesalius Instituut voor Verpleegkunde organiseert op 25 april een digitale opendeurdag.

Tussen 10 en 14 uur kunnen geïnteresseerden bellen naar het nummer 0477/25.41.89 of mailen naar ina.vanimschoot@vesaliusverpleegkunde.be om vragen te stellen over de opleiding. Wie overtuigd is van zijn of haar keuze, kan zich op dat moment ook meteen inschrijven.