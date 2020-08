Dierenbeschermster Lucie Van Wittenberge (78) uit Ronse overleden Ronny De Coster

20 augustus 2020

Lucie met haar dierenbescherming was gekend door gans het land.

Ronse In Ronse is Lucie Van Wittenberghe (78) overleden. Ze was voorzitter van de Dierenbescherming Vlaamse Ardennen, die ze 23 jaar gelden zelf had opgericht. Van Wittenberg stond tot ver in de regio bekend als een toegewijde verdedigster van dierenrechten.

Lucie was meer dan dertig jaar een kruisvaarder voor dieren in nood. “Off het nu honden of katten waren, paarden of ezels, konijnen, duiven of hangbuikvarkens: altijd vond zij een oplossing”, vertelt Carmen Terryn, medewerkster van de Dierenbescherming Vlaamse Ardennen.

Bijzondere Belg

Enkele jaren geleden werd Lucie Van Wittenberge door Reader’s Digest uitgeroepen tot Bijzonder Belg, een prijs als erkenning voor haar inzet voor de dieren.

“Ze was geen 21 meer maar soms dacht ze dat ze nog 21 was. Mensen belden haar uit haar bed en in weer en wind ging Lucie op pad. Koeien die in de vrieskou staan zonder beschutting, katten die die aangereden zijn en die weer eens van niemand zijn, honden die niet meer gewenst zijn: meerdere keren is ze naar Melle gereden met in haar nek de hijgende adem van een hond op de achterbank”, bedenkt Carmen. Lucie heeft aan vele deurbellen gehangen en was niet altijd even welkom. Maar ze was ze van geen kleintje vervaard: ze liet zich door niemand afschrikken, ook niet door boze boeren of getatoeëerde binken. Politie en pers kenden haar en wisten dat het serieus was wanneer Lucie belde om dierenleed aan te klagen”, vertelt haar medewerkster.