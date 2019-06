Dierenbescherming vindt opgehangen hond in achtertuin in Ronse Ronny De Coster

03 juni 2019

13u09 7 Ronse Dierenbeschermingorganistie “Vlaamse Ardennen” heeft een klacht ingediend tegen de eigenaars van een hond die afgelopen weekend op een gruwelijke manier om het leven is gekomen. Het dier was opgehangen aan een afsluiting in de tuin. De politie gaat niet uit van kwaad opzet, maar wel van nalatigheid van de eigenaars.

Het incident deed zich afgelopen weekend voor in de achtertuin van een rijwoning aan de Georges Dumontstraat nabij de wijk De Stookt in Ronse. Buren verwittigden de Dierenbescherming Vlaamse Ardennen, nadat ze aan een afsluiting een overleden hond hadden gezien. Het dier bleek opgehangen aan een ketting en gestikt.

“Het was gruwelijk om aan te zien. De hond moet een harde doodstrijd hebben meegemaakt”, bedenkt Lucie Van Wittenberge, inspectrice van de Dierenbescherming Vlaamse Ardennen. Zij diende bij de politie een klacht in tegen de eigenaar, omdat ze vreesde dat er sprake was van dierenmishandeling.

Nalatigheid

Volgens de eerste vaststellingen gaat de politie niet uit van kwaad opzet: vermoedelijk was het dier verstrikt geraakt in de ketting waaraan het was vastgemaakt. De eigenaars van de hond waren niet in de buurt toen de feiten zich voordeden. Ze riskeren wel vervolging voor nalatigheid.