Dertiger rijdt zonder schoenen na operatie aan voet: 3 maanden rijverbod LDO

13 maart 2020

13u45 0 Ronse Een dertiger uit Aat, een stad niet ver van Ronse, heeft zich na een alcoholcontrole moeten verantwoorden in de politierechtbank.

Het alcoholgehalte in het bloed van de man was net over de limiet, maar het viel de agenten ook op dat hij blootvoets reed. Dat deed hij omdat hij nog maar net was geopereerd aan zijn voet. Aangezien de dertiger met een handgeschakelde auto reed, was hij volgens het parket niet rijvaardig. De politierechter legt hem een boete van 1.600 euro en een effectief rijverbod van drie maanden op. Als hij opnieuw met de auto wil rijden, moet hij eerst zijn rijexamens opnieuw afleggen en slagen voor medisch en psychologisch onderzoek.