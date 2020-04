Delhaize schenkt onverkocht voedsel aan de Grote Moskee om

pakketten te maken Lieke D'hondt

08 april 2020

13u47 0 Ronse Supermarkt Delhaize in Ronse schenkt haar onverkochte voedingsproducten aan de Grote Moskee. De vrijwilligers van de moskee stellen er voedselpakketten mee samen die ze vervolgens uitdelen aan kwetsbare gezinnen in de stad.

De vrijwilligers van de Grote Moskee stellen voedselpakketten samen voor de kwetsbare gezinnen in de stad. Ze kunnen er nu ook onverkochte voedingsproducten van het Delhaizefiliaal in steken. “We werken nauw samen met Samenlevingsopbouw om de voedselpakketten uit te delen aan kwetsbare Ronsenaars”, vertelt vrijwilliger en gemeenteraadslid Youssef Elidrissi. “We hebben al honderd pakketten uitgedeeld en we blijven voortdoen. We willen dan ook iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan deze solidariteitsactie, in het bijzonder Samenlevingsopbouw en Delhaize.”