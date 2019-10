Deelnemers Open Bedrijvendag delen cadeau’s uit aan winnende bezoekers Lieke D'hondt

19 oktober 2019

13u52 0 Ronse De Open Bedrijvendag is een succes gebleken voor Ronse. De stad was dit jaar een hotspot met vijf deelnemende bedrijven. De bezoekers konden ook een prijs winnen bij elk bedrijf waar ze langs gingen.

De topper van Open Bedrijvendag in Ronse was zonder twijfel Dockers Chocolade. Maar liefst 1.300 bezoekers kwamen een kijkje nemen in de winkel en het atelier in de Peperstraat. 575 bezoekers vonden de weg naar het Onthaal- en Belevingscentrum en 425 mensen brachten een bezoek aan CMC. TIO3 mocht 350 mensen verwelkomen, Biozendo 180. Uit alle bezoekers zijn nu zeven winnaars geloot. Zij krijgen mooie prijzen, van een fitnesstracker tot chocolade, van de deelnemende bedrijven.