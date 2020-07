De eerste zomer van Uutvercoren: “Laat de zon nu maar komen”

Ronse

Wat een jaar hebben we tot nu toe beleefd. De coronacrisis overheerst grote delen van ons leven. Voor startende ondernemers is dat een extra uitdaging, zeker als je een horecazaak uit de grond hebt gestampt en die al meteen enkele maanden verplicht moet sluiten. In deze zomerreeks gaan we langs bij zaken die hun eerste zomer tegemoet gaan. Hoe kijken zij terug op de voorbije bewogen maanden en wat verwachten ze van hun eerste zomer? Vandaag gaan we langs bij Uutvercoren in Ronse.