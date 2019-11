De Bolster loopt ‘12 uur op wieltjes' voor De Warmste Week Lieke D'hondt

26 november 2019

14u04 0 Ronse Vzw De Bolster uit Ronse gaat opnieuw de sportieve toer op om geld in te zamelen voor De Warmste Week. De opbrengst gaat naar mensen die een niet-aangeboren hersenletsel hebben opgelopen en daardoor bijzondere ondersteuningsnoden hebben.

“Onze benefietactie heet ’12 uur op wieltjes’, dus we zullen op 30 november tussen 9 en 21 uur samen rondjes rijden in de oude sportzaal van KSO Glorieux”, legt Gregory Bistoen van De Bolster uit. “Dat kan met de fiets, op rolschaatsen, met de step of met een elektrische rolwagen of rolstoelfiets.”

Iedereen is welkom om deel te nemen aan de actie. Bovendien voorziet De Bolster ook verse soep, pannenkoeken of hamburgers en een bezoek van de Sint om 15 uur. “We combineren 12 uur op wieltjes ook met een kerstmarkt, waar we artikelen aanbieden die we doorheen het jaar met de cliënten gemaakt hebben in de atelierwerking”, zegt Gregory. De Bolster, dat cliënten met een niet-aangeboren hersenletsel ondersteunt en begeleidt, zal de opbrengst van de benefietactie gebruiken om het dagbestedingsaanbod verder uit te breiden.