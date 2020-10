David Vandekerkhove in nationale partijraad van N-VA: “In Brussel leg ik Ronsese dossiers op tafel” Lieke D'hondt

13 oktober 2020

13u48 5 Ronse David Vandekerkhove, de fractieleider van N-VA in Ronse, heeft een zitje veroverd in de nationale partijraad van N-VA. “Vanuit mijn verschillende functies en mandaten leg ik de Ronsese dossiers op tafel”, zegt hij.

De nationale partijraad is na het algemeen ledencongres het hoogste orgaan van de partij. De raad bepaalt de krachtlijnen van N-VA. “Op Vlaams niveau bestuurt de N-VA mee met een ruime meerderheid. Op het federale niveau zitten we in de minderheid. De Vlamingen mogen betalen, maar niet bepalen. Dat was de motivatie om mij kandidaat te stellen voor de nationale partijraad. De komende weken en maanden zullen we met de partij de richting bepalen”, legt Vandekerkhove uit. “We moeten werken aan een solidair Vlaanderen dat inzet op economische welvaart en sociaal welzijn en dat vrijheid en kansen biedt aan wie werkt, spaart en onderneemt.”

Ronsese dossiers

David Vandekerkhove is op politiek vlak ook actief als adjunct-woordvoerder van Vlaams minister Matthias Diependaele. “Vanuit mijn verschillende functies en mandaten leg ik de Ronsese dossiers op tafel. Voor Ronse is het belangrijk dat we iemand in Brussel hebben die de belangen van de stad kan verdedigen. Of het nu gaat over de doortrekking van de N60 of de erkenning van de Fiertelommegang als Unesco-werelderfgoed, een duwtje in de rug vanuit Brussel kan nooit kwaad.”