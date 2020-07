Dan toch geen ‘Zotte Zomer’ in augustus Lieke D'hondt

25 juli 2020

11u47 0 Ronse De heropflakkering van het coronavirus heeft in Ronse ook gevolgen voor de geplande evenementen deze zomer. Cultuurcentrum De Ververij en de diensten Evenementen en Cultuur van de stad hadden nog maar net het programma van de ‘Zotte Zomer’ uitgewerkt, maar dat mag alweer de prullenmand in.

In samenspraak met de betrokken schepenen en diensten heeft het stadsbestuur beslist om in de maand augustus geen evenementen te organiseren. Dat betekent dat het pas aangekondigde evenement de ‘Zotte Zomer’, een reeks optredens en animatie aan CC De Ververij en in het stadscentrum, niet zal doorgaan.