Dan toch geen fietsverbod in de Ommegangstraat: “We raden wel een alternatieve route aan” Lieke D'hondt

21 januari 2020

17u33 0 Ronse Het Agentschap Wegen en Verkeer is bezig met de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen in de Ommegangstraat en Schorissesteenweg. De tonnagebeperkingen voor zwaar verkeer komen er vandaag nog, de wegversmallingen volgen in de loop van woensdag. Het fietsverbod komt er voorlopig niet.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) kondigde in december onder andere een fietsverbod aan op de Ommegangstraat. Fietsen zou er momenteel te gevaarlijk zijn. Het Agentschap laat nu weten dat het fietsverbod er voorlopig niet komt. “We zullen later wel een fietsomleiding plaatsen, maar het fietsverbod komt er nu niet”, zegt Sylvie Syryn van het AWV. “De omleiding zal wel gesignaleerd worden als veilig alternatief. We zullen de maatregelen goed opvolgen om te zien of er achteraf nog bijsturingen nodig zijn.” Over het fietsverbod was de laatste weken al veel discussie. Onder meer de Fietsersbond van Ronse ontving klachten van misnoegde fietsers die door een fietsverbod in de Ommegangstraat een veel langere en heuvelachtigere route zouden moeten nemen. “Ook wij ontvingen veel berichten van bezorgde inwoners”, zegt schepen van Mobiliteit Jan Foulon (CD&V). “Vooral mensen die voor woon-werkverkeer via de Ommegangstraat fietsen vinden het verbod geen goed idee. Velen van hen moeten voor hun job naar het AZ Glorieux en dan moet je al snel ver rondfietsen als je de Ommegangstraat niet mag gebruiken. Ze signaleren ons wel dat de Ommegangstraat inderdaad gevaarlijk is, dus we blijven de mensen aanraden om een andere route te kiezen. De alternatieve route zal aangeduid worden, maar een verbod komt er dus niet.”

Vertraging

De andere maatregelen om de Ommegangstraat en Schorissesteenweg in Ronse en Maarkedal veiliger te maken, krijgen met een beetje vertraging wel een uitwerking. Er waren problemen met de levering van de borden, maar ondertussen is het Agentschap Wegen en Verkeer bezig met het plaatsen van de borden voor tonnagebeperkingen tot 7,5 ton. Die zouden dinsdagavond geplaatst moeten zijn. “Morgen voeren we ook de wegversmallingen uit om dit te ondersteunen”, zegt Syryn. De maatregelen komen er omdat de Ommegangstraat en Schorissesteenweg gebukt gaan onder veel zwaar verkeer dat de aangeduide omleiding voor de wegenwerken aan Broeke in Ronse niet volgt. Met de nieuwe tonnagebeperking willen het AWV, de stad Ronse en gemeente Maarkedal het doorgaand zwaar verkeer in de richting van Ronse weghouden. De wegversmallingen moeten het hen fysiek moeilijker maken om toch via de Schorissesteenweg en Ommegangstraat te rijden. De versmallingen zullen ook de snelheid in de straten naar beneden halen.