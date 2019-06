Daar is de zomer, daar is Sierk Masjiek: zaterdag opnieuw circus, straatanimatie en theater in de Stadstuin Lieke D'hondt

25 juni 2019

10u49 0 Ronse De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent in Ronse tijd voor ‘Sierk Masjiek’ in en rond het auditorium in de Stadstuin. Vanaf 14 uur staan er zaterdag circusacts, straattheater, acrobatie en humor voor het hele gezin op het programma.

Lokale verenigingen openen Sierk Masjiek om 14 uur, maar daarna is het de beurt aan straattheater- en circusgezelschappen. Naast de straatanimatie kunnen de kinderen ook verschillende workshops volgen en kunnen ze terecht bij de schminkster of in het kapsalon om het feest compleet te maken. Waterratten brengen ook best zwemgerief en een handdoek mee, want omdat er warme temperaturen voorspeld zijn voorzien de organisatoren ook een pool party.