Cultuursector vraagt herziening van verbod op evenementen: “Er is geen enkele reden om een ban op cultuur te leggen” Lieke D'hondt

05 augustus 2020

16u24 0 Ronse De beslissing van het Ronsese stadsbestuur om alle evenementen in augustus te schrappen ligt zwaar op de maag van de cultuursector en cultuurminnende Belgen. De werkgeversfederatie Organisatie Kunstenoverleg is ervan overtuigd dat evenementen wel veilig kunnen verlopen. “We vragen met aandrang om de lokale maatregelen te herbekijken en evenementen zoals de Zotte Zomer toch te laten doorgaan.”

Het zag ernaar uit dat de cultuursector stilaan opnieuw op gang zou komen in augustus, maar dat blijkt niet het geval. Omdat de coronacijfers opnieuw de verkeerde richting uitgaan heeft Ronse, net als verschillende andere steden en gemeenten, beslist om in de maand augustus geen evenementen toe te staan. Onder meer de geplande Zotte Zomer, een reeks concerten in openlucht aan CC De Ververij, is daardoor geannuleerd. Werkgeversfederatie Organisatie Kunstenoverleg (oKo) had nochtans vol goede moed een relanceplan uitgewerkt voor de cultuursector. “Al begin juni hebben we een protocol afgeklopt dat strenge preventiemaatregelen oplegt, maar de sector wel toelaat om op een veilige manier weer aan de slag te gaan”, schrijven oKo en Sheena De Clercq in een open brief naar het stadsbestuur van Ronse. “De maatregelen zijn niet min: bubbels moeten op anderhalve meter, mondmaskers moeten permanent gedragen worden, er is registratieplicht, een maximumcapaciteit, een coronaverantwoordelijke, er zijn verklaringen op eer voor artiesten, strenge hygiënemaatregelen voor medewerkers. De afgelopen weken is er al georganiseerd, bijeengekomen en cultuur beleefd. Tot op heden is er geen enkele aantoonbare uitbraak geweest bij een evenement. Iedereen leeft de regels strikt na en houdt bij het organiseren van een evenement steeds de veiligheid van alle betrokkenen voor ogen.”

Beslissing herzien

“We merken dat veel Vlaamse lokale overheden, ook Ronse, afwijkende, striktere maatregelen opleggen dan wat nationaal bepaald is. Toch is er geen enkele reden, zo blijkt uit de adviezen van de GEES en de politieke besluitvorming, om een ban op cultuur te leggen wanneer de alarmdrempel niet overschreden wordt. Daarom vragen we met aandrang aan het Ronsese stadsbestuur om de lokale maatregelen te herbekijken en de aangepaste coronaproof evenementen zoals onder andere de ‘Zotte Zomer’ in CC De Ververij toch te laten doorgaan en het algemene verbod op coronaproof evenementen te herzien”, zegt Sheena De Clercq in Ronse. “De financiële gevolgen voor duizenden zelfstandige artiesten en techniekers zijn namelijk niet te overzien. Waar moet een heropstart beginnen als het al niet lokaal kan?” Dat er dringend werk gemaakt moet worden van een heropstart bevestigen verschillende actoren uit de cultuursector ook aan de hand van getuigenissen op http://state-of-the-arts.net/covid19/.

Vergadering

Schepen van Evenementen Aaron Demeulemeester (N-VA) laat weten dat hij donderdag een spoedberaad houdt met schepen van Cultuur Joris Vandenhoucke (CD&V) en de administratie om het verbod op evenementen nog eens te bekijken. “We nemen de kreet van de sector serieus, dus het minste wat we kunnen doen is onze keuze om geen evenementen toe te laten, nog eens tegen het licht houden”, zegt de schepen.

Lees hier de volledige open brief.

Beste burgemeester en schepencollege van het mooie Ronse,

Toen het coronavirus in maart de wereld in een crisis stortte, was de cultuursector de eerste om te sluiten, wetende dat ze de laatste zouden zijn om terug open te gaan. Bij de pakken blijven zitten zat er niet in; dit betreft een sector vol creatieve doeners. Eind april werd dan ook vanuit de werkgeversfederatie Organisatie Kunstenoverleg (oKo) een initiatief gestart om de relance van de cultuursector pro-actief voor te bereiden.

Dat het een moeilijk gegeven zou worden, was meteen duidelijk. Om doeltreffend en breed gedragen te werk te gaan, werd gekozen voor co-creatie en werd een kernteam samengesteld. Daarin zetelden meer dan tachtig cultuurwerkers die samen de brede cultuursector vertegenwoordigden. Van Studio 100 over AB tot cultuurcentra; iedereen werd co-creatief betrokken bij het uitwerken van een plan voor de heropstart van cultuur en evenementen.

Die aanpak heeft gewerkt. Er werd vlot een aansluiting gevonden bij het kabinet, de administratie en de GEES. De voorstellen en protocollen van het kernteam van de cultuur sector werden vertaald naar maatregelen waar ook oog was voor de risico’s en het gezondheidsaspect. Corona werd nooit weggelachen of doodgezwegen; ze zochten en vonden een weg om veilig aan de slag te kunnen om zo de bloedende sector wat broodnodig perspectief te kunnen bieden. Concreet kon er al begin juni een protocol afgeklopt worden dat erg strenge preventiemaatregelen oplegde, maar dewelke aan de sector toeliet op een veilige manier terug aan de slag te gaan. Dit protocol kreeg zijn vertaling in de (online) sectorgids . De rigide maatregelen werden door velen meteen aangewend om risicoanalyses uit te werken, draaiboeken te schrijven en veilige evenementen op poten te zetten. Er was geen geklaag, enkel strijdvaardigheid, opluchting, blijdschap en animo om terug publiek te mobiliseren.

Nochtans zijn de maatregelen niet min: bubbels moeten op anderhalve meter, mondmaskers moeten permanent gedragen worden, er is registratieplicht, maximumcapaciteit, een coronaverantwoordelijke, er zijn verklaringen op eer voor artiesten, strenge hygiënemaatregelen voor medewerkers... Maar er werd georganiseerd, bijeengekomen, cultuur beleefd. Tot op heden is er geen enkele aantoonbare uitbraak geweest bij een evenement. Iedereen leeft de regels strikt na en houdt bij het organiseren van een evenement steeds de veiligheid van alle betrokkenen (bezoekers, artiesten en personeel) voor ogen.

We merken dat vele Vlaamse lokale overheden, zoals we ook zien in Ronse, afwijkende, striktere maatregelen opleggen tegenover de nationale bepalingen. Toch is er geen enkele reden - zo blijkt uit de adviezen van de GEES en de politieke besluitvorming - om een ban op cultuur te leggen wanneer de alarmdrempel niet overschreden wordt. Daarom vragen wij met aandrang aan het Ronsische stadsbestuur om de lokale maatregelen te herbekijken en de aangepaste coronaproof evenementen zoals o.a. ‘Zotte Zomer’ in CC De Ververij toch te laten doorgaan en het algehele verbod op coronaproof evenementen te herzien.

De volgende getuigenissen zijn de harde realiteit: http://state-of-the-arts.net/covid19/.

Sheena Lee De Clercq in samenwerking met oKo