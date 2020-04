Coronavirus trekt streep door SONE Festival 2020 Lieke D'hondt

03 april 2020

17u20 1 Ronse Het SONE Festival dat normaal op 10 en 11 juli in Ronse zou plaatsvinden, gaat niet door. Dat hebben de organisatoren vandaag bekendgemaakt. “We willen niet riskeren om ook maar één leven op het spel te zetten.”

Er zal dit jaar op 10 en 11 juli op de site van CC De Ververij geen hiphop-, urban- of housemuziek te horen zijn. De organisatoren van het SONE Festival hebben beslist om geen risico’s te nemen en annuleren hun festival. Ze wachten de instructies van de overheid dus niet af, want het is helemaal niet zeker dat de coronamaatregelen zo lang aangehouden zullen worden. “We kunnen enkel afwachten, maar hoe langer we wachten hoe meer de realisatie van het festival in het gedrang komt”, zegt medeorganisator Aaron Demeulemeester. “Artiesten, sponsors en leveranciers wachten geduldig af tot ze groen licht krijgen en hoewel uitstel geen afstel hoeft te betekenen, willen we alle partijen onnodige druk besparen. Anderzijds willen we begrip tonen voor ieders gezondheid en het volste respect tonen voor de mensen in de zorg- en andere sectoren, die elke dag hun gezondheid riskeren om iedereen te helpen en alles draaiende te houden. We willen het dus niet riskeren om ook maar één leven op het spel te zetten.”

Geen drama

Het festival uitstellen naar een latere datum, was volgens Demeulemeester geen optie. “Er is sowieso de factor van onwetendheid: we weten niet hoe lang we nog in deze situatie zullen zitten, maar bovendien willen we vasthouden aan onze locatie bij De Ververij. We willen geen openluchtfestival organiseren in oktober of november. Bovendien hangen we af van veel vrijwilligers, die hun zomervakantie spenderen aan ons festival.” Op financieel vlak slaat de annulering geen diepe kraters. “De gevolgen blijven beperkt omdat we nog geen artiesten moeten betalen. Dat is net de reden waarom we nu al een beslissing nemen. Als jonge vzw hebben we nog niet veel buffer om financiële tegenvallers op te vangen.”