Coronatests voor alle bewoners en personeelsleden van WZC Hogerlucht Lieke D'hondt en Ronny De Coster

08 april 2020

18u19 7 Ronse Alle personeelsleden en bewoners van woonzorgcentrum Hogerlucht in Ronse worden getest op het coronavirus. Het rusthuis is één van de 85 Vlaamse woonzorgcentra die als eerste volledig getest worden. Dat is wellicht omdat er eind maart al besmettingen werden vastgesteld.

Nadat enkele personeelsleden en bewoners van WZC Hogerlucht ziek zijn geworden, kan nu ook getest worden of er nog meer dragers van het coronavirus zijn in het rusthuis. Dankzij de tests zal het personeel van Hogerlucht sneller maatregelen kunnen nemen om de verdere verspreiding in te dijken. Het woonzorgcentrum, dat deel uitmaakt van de overkoepelende woonzorggroep Ouderenzorg Glorieux, krijgt nauwe ondersteuning van het AZ Glorieux.