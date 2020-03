Coronabesmettingen vastgesteld in woonzorgcentrum Hogerlucht Lieke D'hondt

29 maart 2020

15u46 99 Ronse In het woonzorgcentrum Hogerlucht in Ronse zijn coronabesmettingen vastgesteld. Zowel enkele personeelsleden als bewoners zijn ziek geworden. Om hoeveel besmettingen het gaat wordt niet meegedeeld, maar het rusthuis krijgt wel medische en logistieke steun van het AZ Glorieux om een verdere uitbraak te vermijden.

“Ondanks onze doorgedreven hygiënische maatregelen bij medewerkers en bewoners, werd het coronavirus in het woonzorgcentrum vastgesteld”, vertelt Tess Notebaert, communicatieverantwoordelijke van het AZ Glorieux. “Het volledige woonzorgcentrum wordt nu preventief in quarantaine gezet. Dat betekent dat alle bewoners op de kamers worden verzorgd. Er worden ook uitgebreide maatregelen genomen om de bewoners de nodige zorgen in het WZC zelf te kunnen aanbieden. Wij volgen de situatie nauwgezet op en verzekeren dat alles in het werk wordt gesteld om verdere verspreiding te voorkomen. Alle bewoners worden met de juiste zorg en warmte omringd. We blijven u herinneren aan het feit dat er geen bezoek wordt toegelaten.”

Het woonzorgcentrum Hogerlucht maakt deel uit van de overkoepelende woonzorggroep Ouderenzorg Glorieux. De groep runt drie woonzorgcentra en beheert twee groepen van assistentiewoningen. In de andere voorzieningen zijn nog geen coronabesmettingen vastgesteld.