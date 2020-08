College van burgemeester en schepenen sluit compromis: binnenkort toch optredens in beperkte omvang mogelijk Lieke D'hondt

11 augustus 2020

18u18 0 Ronse Er zullen wellicht nog eind augustus enkele concerten plaatsvinden in Ronse. Het schepencollege heeft het licht op groen gezet om op enkele unieke locaties in de stad concerten te organiseren voor vijf tot tien personen die live te zien zullen zijn op het internet. Vanaf september wil de stad ook wekelijks tuinconcerten organiseren aan CC De Ververij.

Vorige week liet de cultuursector met een open brief aan het Ronsese stadsbestuur van zich horen. Ze waren niet akkoord met de beslissing om alle evenementen in de maand augustus te verbieden, ook al konden die veilig georganiseerd worden. Schepen van Evenementen Aaron Demeulemeester (N-VA) wilde de sector tegemoet komen en organiseerde samen met schepen van Cultuur Joris Vandenhoucke (CD&V) een spoedvergadering over de kwestie. Ondertussen is de noodkreet van de cultuursector ook in het schepencollege besproken en is beslist in beperkte mate opnieuw evenementen te organiseren. “Het was een hevige discussie, maar we hebben een compromis kunnen sluiten”, zegt Demeulemeester. “Tenzij het met de coronacrisis nog helemaal ontspoort, zullen er in september elk weekend optredens te zien zijn aan CC De Ververij. Het zullen tuinconcerten zijn voor maximum honderd mensen per concert. De optredens zullen 45 minuten tot een uur duren en anderhalf uur later start een concert voor een nieuw publiek van maximum honderd personen. We zullen geen drinken aanbieden, enkel een flesje water als het warm is. Na het concert motiveren we het publiek om bij de lokale horeca iets te gaan drinken.”

Bedanken voor de inzet

Wellicht nog voor de tuinconcerten zal de stad ook enkele optredens organiseren voor een heel select publiek. “We willen op enkele unieke locaties concerten organiseren voor vijf tot tien personen die we willen bedanken voor hun bijzondere inzet tijdens de coronacrisis. Deze concerten zullen we live uitzenden op het internet, zodat ook de andere Ronsenaars ervan kunnen genieten”, verduidelijkt de schepen. “We breken met dit initiatief ook een lans voor de cultuursector, die het al maanden erg moeilijk heeft. Wat mij betreft, hadden we al sneller en meer evenementen moeten toestaan. Ik snap niet dat we als stad strenger moeten zijn dan de voorgeschreven protocollen, zeker niet omdat in Ronse het aantal besmettingen meevalt. Maar ik begrijp dat mijn collega’s in het schepencollege daar anders naar kijken. Ik ben blij dat we toch een compromis hebben gevonden.”