Coco Jr. XL, Cookies and Cream en Ilsen en Verhulst eerste namen nieuwe Ronse Opscène Lieke D'hondt

26 juni 2019

15u00 0 Ronse De doorstart van Ronse Opscène krijgt vorm. Op 23, 24 en 25 augustus zullen niet alleen lokale, maar ook nationale artiesten de podia aan de Passage en op de Grote Markt betreden. Met Coco Jr. XL, Cookies and Cream en Ilsen en Verhulst garanderen de organisatoren alvast heel wat ambiance.

Nog voor er één artiest geboekt was, ging Ronse Opscène al aardig over de tongen in Ronse. De jarenlange samenwerking met organisatiebureau Pete’s Promotions sprong in maart van dit jaar af, waardoor schepen van Evenementen Aaron Demeulemeester besloot het gratis stadsfestival opnieuw door de stadsdiensten te laten organiseren. “Velen dachten dat het nieuwe Ronse Opscène een flauw afkooksel zou zijn met enkel lokale artiesten, maar niets is minder waar. Met Coco Jr. XL, Cookies and Cream en Ilsen en Verhulst kondigen we drie grote namen aan en er volgen er nog meer. Het volledige programma wordt een mix van bekende namen en lokaal talent”, vertelt Demeulemeester trots.

Op de volledige programmatie van Ronse Opscène 2019 is het nog een week wachten. Op woensdag 3 juli maken de organisatoren alle namen bekend en krijgen we meer zicht op de visie en de nieuwe aanpak van het stadsfestival.