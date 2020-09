Coach Sam Goethals tevreden met puntendeling van SK Ronse: “Het gaat de goede kant op” Kristophe Thijs

24 september 2020

11u24 2 Ronse SK Ronse is met een puntendeling tegen het Racing Gent van voormalig SK-speler Pieters aan de competitie gestart. Nog voor het kwartier keek de thuisploeg al tegen een achterstand aan, maar een kwartier voor affluiten zorgde nieuwkomer Leganase voor terechte puntendeling. Zaterdagavond wacht voor de blauwhemden de verplaatsing naar zwart beest Dikkelvenne, waar de voormalige Ronsische topschutter David Cardon het mooie weer maakt.

Thuiscoach Sam Goethals was best tevreden met wat zijn jongens lieten zien tegen de Ratten. “Ik ben inderdaad blij met de wedstrijd die we gespeeld hebben. Het was naar mijn aanvoelen een evenwichtige partij met een logisch resultaat op het scorebord. Als het een boksmatch was geweest, hadden we misschien gewonnen op punten. Maar we spreken hier over voetbal en dan moet je stellen dat een draw het juiste resultaat was”, aldus de jonge Franse coach.

Balans

Na de matige voorbereiding met de verrassende bekeruitschakeling tegen provincialer Blankenberge waren er wat twijfels over de kwaliteit van het nagenoeg volledig vernieuwde Ronse. Goethals merkt stilaan dat zijn harde werk vruchten begint af te werpen. “We proberen nog steeds de juiste balans te vinden, maar met wat we tegen Gent lieten zien, ben ik er meer en meer van overtuigd dat we in onze missie zullen slagen. Je mag niet vergeten dat we sinds januari 22 nieuwe spelers op de club hebben zien toegekomen. Dat vraagt toch wel wat aanpassingen. Maar het gaat absoluut de goede kant op, al ligt er natuurlijk nog veel werk op de plank. We moeten op bepaalde vlakken strenger zijn voor onszelf, zeker op verdedigend vlak.”

Zwart beest

Ondanks de puntendeling beschouwt men bij Ronse de match tegen Racing Gent als een opsteker. Die kan de ploeg goed gebruiken, want zaterdagavond wacht al meteen de bijzonder lastige verplaatsing naar de buren van Dikkelvenne. “We moeten er niet flauw over doen. Dikkelvenne is ons zwart beest en het is aan ons om daar verandering in te brengen. Dat kan enkel door met een goed resultaat uit de Gaverse deelgemeente terug te keren. Het wordt er een blij weerzien met David Cardon met wie ik nog altijd een goed contact heb”, aldus Goethals.