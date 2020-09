Coach Sam Goethals en SK Ronse ontvangen op nieuw kunstgrasveld Blankenberge: “Hebben nog tijd nodig om te bouwen” Kristophe Thijs

11 september 2020

16u47 0 Ronse Voor het eerst in de voorbereiding speelt tweedenationaler SK Ronse zaterdagavond voor eigen volk en dit op het nieuwe kunstgrasveld. De komst van eersteprovincialer SC Blankenberge in de derde ronde van de Croky Cup zou in principe een haalbare kaart moeten zijn voor de jongens van coach Sam Goethals, maar de West-Vlamingen hebben best wat bekende namen in hun rangen lopen. Bovendien lieten de West-Vlamingen in hun voorbereiding enkele opvallende resultaten optekenen. Een hapklare brok wordt het voor SK Ronse zeker niet.

Met Mazouz, Foucart en Thissen heeft Ronse nog maar drie namen in de eigen rangen die de club al jarenlang trouw zijn. Doelman Dannel en spelverdeler Caufriez kwamen in de winterstop al over, maar alle andere spelers die nu in het Orphale Cruckestadion zijn totaal nieuwe gezichten. Logisch dat de Franse coach Sam Goethals, die met Thanh Tran een nieuwe assistent aan zijn zijde kreeg, aardig wat kneedwerk heeft. “Bovendien zijn heel wat nieuwkomers nog niet speelgerechtigd voor de bekermatch van zaterdagavond. Ik zal moeten roeien met de riemen die ik ook al in de vorige ronde tegen Beloeil ter beschikking had. Enkel Verbrugge zal daarbij komen aansluiten”, vertelt Goethals.

Van een echte test kunnen we tegen Blankenberge dus nog niet spreken, want lang niet iedereen is al selecteerbaar. “Als ik louter afga op onze resultaten kunnen we stellen dat we tot nog toe een goede voorbereiding achter de rug hebben, maar over onze echte waarde zal ik pas kunnen oordelen als de competitie enkele weken ver is. In hoeverre kan je van een test spreken tegen een ploeg uit eerste provinciale. Hun niveau is echt moeilijk in te schatten.”

Verjonging

Veel gevestigde waarden zochten in het tussenseizoen andere oorden op en ook in de bestuurskringen rommelde het stevig bij SK Ronse. In hoeverre die pagina is omgedraaid, valt moeilijk in te schatten, want op communicatief vlak is het al maanden windstil. “Ik kan en wil enkel over het sportieve luik spreken. Feit is dat de club een stevige verjongingsoperatie doorvoerde waarbij heel wat nieuwe gezichten werden geïntroduceerd. Dat dit tijd zal vragen om te bouwen, spreekt voor zich”, aldus coach Goethals die aan zijn tweede seizoen als T1 bij Ronse begint.