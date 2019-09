Christophe Sanspeur en Martine Roos zijn zomerkampioenen Petanqueclub COC Lieke D'hondt

17 september 2019

10u09 0 Ronse Petanqueclub COC heeft in Ronse zijn kampioenen van de zomercompetitie gehuldigd.

Christophe Sanspeur is de kampioen bij de heren. Hij haalt het met 367 punten voor Maxime Vanhoolandt die 351 punten scoort en Percy Vermeulen die 342 punten haalt. Bij de dames gaat de trofee naar Martine Roos. Zij scoort 342 punten. Bettina Lepez is tweede met 313 punten en Carmen Seys kaapt de derde plaats weg met 295 punten. De rode lantaarn is dit seizoen voor Simon Auger. Hij speelde 262 punten bij elkaar.