Christophe Deborsu strijkt neer in Ronse met filmploeg voor toeristisch programma Ronny De Coster

16 juli 2020

15u44 0 Ronse Waals journalist en reportagemaker Christophe Deborsu is in Ronse neergestreken om er een aflevering te draaien van zijn toeristisch magazine Destination Flandre.

Als er over enkele maanden meer Waalse toeristen Ronse verkennen, heeft de stad dat misschien wel te danken aan Christophe Deborsu. De Waalse journalist en reportagemaker zet de taalgrensstad in de kijker in een aflevering van zijn toeristische programma Destination Flandre op RTL TVI.

Deborsu laat zijn licht schijnen op interessante plaatsen in Vlaanderen en in Ronse zijn ze maar al te blij met zijn komst. “We hebben de ploeg ondermeer de crypte onder de Sint-Hermesbasiliek en de Vrijheid getoond en ook rondgeleid in het textielmuseum”, vertelt Annelies Lenoir, hoofd van de toeristische dienst van de stad Ronse.

Hoe Deborsu en zijn team de taalgrensstad aanbevelen, zal vermoedelijk in oktober te zien zijn op de Waalse tv-zender.