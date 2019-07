Chocolatiers Piet en Roberto uit Oudenaarde openen tweede zaak in Ronse: “Iets meer rock-’n-roll” Lieke D'hondt

22 juli 2019

12u44 0 Ronse Vader en zoon Piet en Roberto Dockers uit Oudenaarde hebben zich met hun chocolaterie gevestigd in Ronse. De Oudenaardisten zijn nu al verknocht aan de Hermesstad, waar het volgens hen goed ondernemen is. “We zien hier nog veel potentieel.”

Piet en Roberto Dockers weten van aanpakken. Anderhalf jaar na de opening van hun eerste chocolaterie in Eine zijn ze de trotse eigenaars van twee winkels en een foodtruck. De passie voor chocolade is een familiekwestie, zo blijkt. “Mijn grootvader was ook chocolatier”, vertelt vader Piet. “Zo ben ik thuis beginnen experimenteren met de oude mallen van mijn grootvader. Ik ben van opleiding kok, dus dat was voor mij evident. De passie is gaandeweg gegroeid en ook mijn zoon Roberto raakte geïnteresseerd. Anderhalf jaar geleden hebben we dan besloten om samen een zaak te starten in Eine en met een foodtruck op markten te gaan staan om onze pralines aan de man te brengen.”

We krijgen een heel gevarieerd publiek over de vloer, met verschillende nationaliteiten, rangen en standen. Dat maakt het boeiend en leuk Piet en Roberto

Omdat de winkel en het atelier in Eine al snel te klein waren, gingen Piet en Roberto op zoek naar een grotere locatie. “In Oudenaarde blijven was al snel geen optie meer. We vonden geen geschikte ruimte en het was er te duur. Omdat ik tijdens mijn zoektocht hoorde dat er in Ronse een pop-upreglement is, zijn we hier beginnen rondkijken.” Uiteindelijk viel de keuze niet op een pop-upwinkel, maar hebben de chocolatiers zich meteen definitief gevestigd in de Peperstraat. “We waren direct verliefd op het pand en de ligging. We zien Ronse trouwens als een stad met veel potentieel, waar het goed ondernemen is.”

Ondertussen voelen ze zich al goed thuis in Ronse. “We zijn hier heel gelukkig. Het publiek en de mentaliteit staan ons aan. Er is in Ronse ook iets meer rock-‘n-roll. Er is meer diversiteit en dat maakt het helemaal anders dan in ons kleine dorp Eine. We krijgen een heel gevarieerd publiek over de vloer, met verschillende nationaliteiten, rangen en standen en dat maakt het boeiend en leuk.”

Gepersonaliseerde ijsjes

Piet en Roberto doen ook hun best om de Ronsenaars te plezieren. Eerst en vooral maken ze al hun pralines artisanaal, waardoor ze ook heel persoonlijke stukken kunnen maken zoals honderd procent eetbare fotopralines en gepersonaliseerde frisco’s. De ondernemers werken zich ook in de kijker met bijzondere creaties. Zo maakten ze ter gelegenheid van de Fiertel een replica van het schrijn in chocolade. “Dat was voor ons heel bijzonder. Ik denk dat alle Ronsenaars aan ons venster hebben gestaan om het schrijn te bekijken. Zelfs juffen kwamen met hun hele klas onze creatie bewonderen”, lacht Piet.