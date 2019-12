Celstraf voor 39-jarige Ronsenaar die nonkel in de borst steekt met schaar Lieke D'hondt

06 december 2019

15u33 1 Ronse De 39-jarige Ronsenaar die zich in de rechtbank heeft moeten verantwoorden voor poging tot doodslag op zijn nonkel, is veroordeeld tot twee jaar cel waarvan een deel met uitstel. De rechters in Oudenaarde herkwalificeren de tenlastelegging wel naar opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid.

Het incident tussen de 39-jarige man en zijn nonkel deed zich voor in het huis van de grootouders van de veroordeelde. Na herhaaldelijke discussies over de drugverslaving van de man kwam het uiteindelijk tot een vechtpartij. De Ronsenaar greep daarbij naar een schaar en plantte die in de borst van zijn nonkel. Omdat de schaar een rib raakte, kwam het slachtoffer er al bij al nog goed vanaf. Het Openbaar Ministerie vorderde een celstraf van dertig maanden voor poging doodslag, doodsbedreigingen en belaging, maar de rechters herkwalificeren de feiten naar opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid. Dat de feiten gebeurden ten aanzien van een bloedverwant, is een verzwarende omstandigheid. De rechters leggen de 39-jarige man een celstraf van twee jaar op. De straf is enkel effectief voor de periode die hij al in voorlopige hechtenis heeft gezeten. Hij moet ook een boete van 800 euro betalen, waarvan de helft met uitstel.

De man hield tijdens het proces vol dat hij nooit met de schaar heeft gestoken. Hij kan nog beroep aantekenen tegen het vonnis.