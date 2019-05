CC De Ververij strikt Marokkaanse ster Mehdi Nassouli Lieke D'hondt

21 mei 2019

15u58 2 Ronse C ultuurcentrum De Ververij brengt in samenwerking met Darna, het Vlaams-Marokkaans culturenhuis in Brussel Medhi Nassouli en zijn band naar Ronse.

Mehdi Nassouli is momenteel op tournee met zijn project ‘Hommage à Taroudant’. Hij reist alle continenten af en maakt op 25 mei ook een tussenstop in Ronse. Zijn muziek houdt het midden tussen Gnawamuziek, een voortvloeisel uit West-Afrikaanse slavenmuziek, en Global Sound. “Afkomstig uit Taroudant, een stad die bekend staat om de diversiteit van haar muzikale erfgoed, werd Mehdi Nassouli al vanaf jonge leeftijd ondergedompeld in de Gnawamuziek. Zijn ouders en grootouders waren namelijk ook muzikanten”, klinkt het.

Na het optreden is iedereen welkom op de iftar, het breken van de vasten tijdens de ramadan. Tickets en meer informatie via info@ccdeververij.be of 055/23.28.01.