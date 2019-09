CC De Ververij opent nieuw cultuurseizoen met groot feest Lieke D'hondt

04 september 2019

12u21 0 Ronse Cultuurcentrum De Ververij opent het nieuw cultuurseizoen in Ronse met een bruisend openingsfeest. Op zaterdag 7 september staat een dag vol optredens, animatie, muziek en foodtrucks op het programma.

Het openingsfeest start al om 14 uur met gratis animatie voor kinderen en volwassenen. Er is de theaterinstallatie ‘Dans Me’ van Ultima Thule, ‘Rode Aarde’ van Puurlain en ‘Odelle’, maar ook steltenlopers en bellenblazers zullen jong en oud entertainen.

Om 18 uur is het de beurt aan Briskey van Gert Keunen. De liveband brengt een broeierige synthese tussen jazz en elektronica. Het was een tijd stil rond de groep, maar in Ronse laten ze opnieuw van zich horen.

Na Briskey is het tussen 19.30 en 21 uur de beurt aan het interactief improvisatietheater Diepmassief. Ze beloven de bezoekers aan het lachen te brengen met improvisatie van theater, muziek, beeldende kunst en poëzie.

Om 21 uur betreedt het Gentse trio PAARD het podium. Wim TJ Segers, Owen Perry Weston en Sigfried Borroughs bespelen respectievelijk de vibrafoon, bas en drums en brengen een mix van hiphop, funk en elektronische texturen.

Compro Oro mag om 22 uur optreden. Het Gentse latin jazz collectief brengt op 18 oktober het nieuwe album ‘Suburban Exotica’ uit en zal in Ronse in primeur al enkele nummers van dat album spelen.

Dj Set Befunkelaized mag het openingsfeest van CC De Ververij afsluiten.

Tickets voor de concerten vanaf 18 uur zijn te verkrijgen via info@ccdeververij.be, 055/23.28.01 of https://webshopronse.recreatex.be. Een ticket voor de hele avond kost 20 euro. Wie in groep komt, jonger is dan 26 of ouder is dan 55 jaar, betaalt 18 euro.