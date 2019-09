Casino moet reclame verwijderen van beschermd pand in hartje Ronse Lieke D'hondt

27 september 2019

16u29 0 Ronse Casinoketen Golden Palace moet de reclame aan de voorgevel van haar pand op de Grote Markt in Ronse verwijderen. De provincie Oost-Vlaanderen en het stadsbestuur van Ronse zijn van mening dat de overdreven publiciteit de erfgoedwaarde van het pand verstoort.

Golden Palace heeft aan de gevel van het herenhuis op de Grote Markt 29 heel wat reclame aangebracht, waaronder een groot bord, lichtbakken en raamstickers. De provincie Oost-Vlaanderen heeft nu beslist dat de reclame te veel aandacht opeist ten nadele van de architectuur van het gebouw. Het casino zal de gevel opnieuw vrij moeten maken, maar kan wel een nieuw voorstel uitwerken.

Schepen van lokale economie Brigitte Vanhoutte (N-VA) is tevreden met de beslissing van de provincie. “De reclame was veel te schreeuwerig. Het gaat tenslotte om een beschermd pand met een grote erfgoedwaarde.” Ook het stadsbestuur had eerder de vergunning voor de reclame geweigerd.