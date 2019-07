Carine en Katrien vallen in de prijzen dankzij volle stempelkaarten van marktactie Lieke D'hondt

13u11 5 Ronse Wie de afgelopen weken boodschappen deed op de markt in Ronse, kon dankzij de marktactie mooie prijzen winnen. Schepen van Markten Brigitte Vanhoutte (N-VA) maakt de winnaars bekend.

De actie met stempelkaarten viel duidelijk in de smaak, want de marktgangers brachten 475 volle stempelkaarten binnen. Uit alle deelnemers heeft een onschuldige hand de winnaars getrokken. Carine Herode mag met de hoofdprijs naar huis: een trolley vol producten van de markt. Katrien Cornelissen wint de tweede prijs. Dat is een boodschappentas vol lekkere en mooie producten.