Campus Glorieux wil oud-leerlingen samenbrengen tijdens eerste reünie Lieke D'hondt

28 oktober 2019

14u55 12 Ronse Campus Glorieux Secundair pakt dit jaar uit met een vernieuwd eetfestijn. Op de Glorieuxfeesten willen het directieteam en lerarenkorps oud-leerlingen en oud-leerkrachten samenbrengen om terug te blikken op bijna twintig jaar KSO Glorieux.

Voor het eerst organiseert Campus Glorieux Secundair een reünie voor leerlingen die 5, 10 of 15 jaar geleden zijn afgestudeerd. “Op zaterdag 23 november wil de school alle oud-leerlingen maar ook leerkrachten en oud-leerkrachten extra aandacht geven”, zegt Lieve De Ruyck. “We willen weten wat er leeft bij de leerlingen die in 2005, 2010 of 2015 zijn afgestudeerd, hoe het met hen gaat en wat ze nu doen.”

De reünie gaat gepaard met een Breughelmaaltijd waar de aanwezigen in een informele sfeer van kunnen genieten. “We gaan verschillende gezellige hoekjes creëren, foto’s uit de oude doos tonen en nieuwe klasfoto’s maken. Het moet het begin zijn van een nieuwe traditie”, vertelt Els Van Den Heede. Ook wie niet tot de afgestudeerden behoort, is welkom tijdens de Glorieuxfeesten. Op zondag 24 november serveert de school, naar jaarlijkse traditie, steak, vegetarische pasta, vol-au-vent, vis en couscous.

Kaarten kosten 17 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen. Ze zijn te verkrijgen bij de leerkrachten van Campus Glorieux, via de website www.glorieuxsecundair.be of info.secundair@koronse.be. Oud-leerlingen die afgestudeerd zijn in 2005, 2010 of 2015 kunnen naar dat e-mailadres ook hun contactgegevens mailen.