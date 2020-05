Campus Glorieux Secundair verwacht enkel nog tweede-, vierde- en zesdejaars op school Lieke D'hondt

14 mei 2020

11u46 0 Ronse De zesdejaars van Campus Glorieux Secundair in Ronse mogen vanaf vrijdag 15 mei opnieuw naar school. De tweede- en vierdejaars volgen op 29 mei. De overige jaren zullen niet meer opstarten dit schooljaar. “Dat heeft weinig zin meer”, klinkt het bij de directie.

De zesdes, tweedes en vierdes zullen dit schooljaar nog halve dagen les krijgen in Campus Glorieux Secundair. Ze worden telkens in de voormiddag verwacht, zodat het onderhoudspersoneel daarna alles weer netjes kan maken tegen de volgende lesdag. De zesdejaars zullen er bovendien nog stevig tegenaan moeten: zij krijgen nog examens. Alle andere leerlingen krijgen toetsen op school of via afstandsonderwijs. De school wil op die manier voldoende informatie inzamelen om te delibereren en de leerlingen te helpen bij verdere studiekeuzes.

School vol

De eerste-, derde- en vijfdejaars zullen dit schooljaar naar alle waarschijnlijkheid niet meer terugkeren naar de klas. “We spreken over ten vroegste de week na 1 juni”, zegt adjunct-directeur Stijn Delabie. “Dat heeft weinig zin. De huidige veiligheidsvoorschriften laten een uitbreiding van het aantal leerlingen ook moeilijk toe. De school zit nu al ongeveer vol.”