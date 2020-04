Campus Glorieux Secundair opent opnieuw op 15 mei: “Erg gezellig wordt het niet, met de vele, strenge maatregelen” Lieke D'hondt

28 april 2020

14u02 0 Ronse Campus Glorieux Secundair in Ronse bereidt zich voor op de heropening van de school op 15 mei. Een deel van de leerlingen zal vanaf dan opnieuw les krijgen op school. Praktisch is dat volgens directeurs Michèle Lammens en Stijn Delabie zeker haalbaar, maar ze maken zich wel zorgen over de menselijke factor: “Zijn de ouders, leerlingen en het personeel er wel klaar voor?”

Er wordt niet stilgezeten in Campus Glorieux Secundair. Momenteel wordt alles voorbereid om opnieuw leerlingen en leerkrachten te ontvangen. “Organisatorisch is het een huzarenstukje, maar dat lukt ons wel”, vertelt de directie. “Maar of de ouders, leerlingen en het personeel er klaar voor zijn, is iets anders. Het is de menselijke factor die ons het meest zorgen baart. Voor velen was de combinatie telewerk, gezin en afstandsleren al niet evident. Als daar live lessen en de praktische organisatie van het brengen en afhalen van kinderen bijkomen, voorzien we ernstige problemen. Iedereen staat onder druk en probeert het hoofd boven water te houden. Dit kan voor velen het laatste duwtje zijn om helemaal te verdrinken. Erg gezellig wordt het trouwens niet op school, met de vele, strenge veiligheidsmaatregelen.” Eén van die maatregelen in het secundair onderwijs is het verplicht dragen van een mondmasker. De school is van plan om het naleven van die maatregel ernstig te nemen. “Zeker als het om ieders gezondheid gaat, moeten de regels strikt opgevolgd worden. We wachten wel op meer duidelijkheid vanuit de overheid. In andere landen mogen leerlingen en leerkrachten bijvoorbeeld de mondmaskers afzetten, zodra ze in de klas op een veilige afstand van elkaar neerzitten. Dat is een goede zaak voor het comfort en de sfeer bij het lesgeven in deze al beproevende tijden.”

CLB

Leerlingen die niet komen opdagen terwijl ze wel verwacht worden op school, zullen daar ook over aangesproken worden. “Dat doen we nu al bij leerlingen die niet of onvoldoende hun taken en opdrachten maken”, verduidelijkt Delabie. “Dat houden we van elke leerling nauwgezet bij. Bij problemen nemen we contact op met de ouders en de leerlingen en schakelen we desnoods het CLB in. Dikwijls is het geen onwil, maar hebben gezinnen en leerlingen alleen wat extra ondersteuning nodig of moet je een aangepaste regeling uitwerken.”