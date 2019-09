Campus Glorieux Lager zet nieuwe schooljaar in “met een hart voor elk kind” Lieke D'hondt

02 september 2019

09u57 0 Ronse Het nieuwe schooljaar is op Campus Glorieux Lager feestelijk ingezet. Het was dan ook dubbel feest: niet alleen de start van het schooljaar werd gevierd, ook de fusie tussen basisscholen Sancta Maria en Glorieux werd op een symbolische wijze benadrukt.

Via een rode loper en een groot hart worden alle leerlingen van de ééngemaakte Campus Glorieux verwelkomd op het grasveld van de school. Aan de hand van vlaggen in de kleuren van de regenboog kunnen de leerlingen ontdekken bij welke juf of meester ze het komende jaar zullen zitten en kleurrijke voetjes met bloemzaadjes nodigen de leerlingen uit om in de voetsporen van stichter Stefaan Modest Glorieux te wandelen.

Fusie

Het oude Sancta Maria en Glorieux zullen vanaf dit jaar veel nauwer samenwerken onder één naam. Binnenkort zullen alle leerlingen een klas krijgen in de gebouwen van basisschool Glorieux en er komt ook nog een nieuwbouw. Ook de kleuterscholen zetten het nieuwe schooljaar in met een fusie. Zij krijgen de naam Campus Glorieux Kleuter. De secundaire school KSO Glorieux heet voortaan Campus Glorieux Secundair.