Camera’s moeten sluikstorten voorkomen in Ronse Lieke D'hondt

07 oktober 2020

16u42 0 Ronse De Ronsese gemeenteraad heeft haar fiat gegeven voor het gebruik van camera’s in de strijd tegen sluikstorten. De stad geeft toestemming aan afvalintercommunale IVLA om de camera’s tijdelijk op te stellen op plaatsen waar vaak sluikstorten worden aangetroffen.

“Als stad vinden we preventie en sensibilisering rond sluikstorten belangrijk en het gebruik van camera’s kan hierbij helpen”, zegt schepen van Milieu Jan Foulon (CD&V). “De camera’s kunnen ingeschakeld worden op het volledige grondgebied van Ronse. Wie betrapt wordt op sluikstorten, krijgt een GAS-boete.” De camera’s zullen via een roulatiesysteem opgesteld worden in de verschillende gemeenten die aangesloten zijn bij IVLA.

De voltallige gemeenteraad is akkoord met het gebruik van de camera’s, maar oppositieraadslid Lech Schelfout (Groen) wil daarnaast ook meer initiatieven zien rond preventie. “Met de camera’s ligt de nadruk meer op handhaving en repressie, maar dat zijn eigenlijk de laatste schakels in de ketting”, zegt hij. Oppositieraadslid Björn Bordon (sp.a) wil dan weer een evaluatie zien van de weegbrug in het containerpark, want de kostprijs om afval binnen te dragen hangt volgens hem samen met het zwerfvuil. “Er is veel ongenoegen over de kostprijs van het recyclagepark sinds de weegbrug is geïnstalleerd. Er zou dus een evaluatie moeten komen om te kijken of er echt een prijsstijging is”, geeft hij mee aan de schepen. “De evaluatie komt er nog dit jaar”, belooft schepen Foulon.