Café De Promenade pakt uit met nieuw terras en bijhorende tuin Lieke D'hondt

06 juni 2020

13u32 8 Ronse Café De Promenade aan de Grote Markt in Ronse is klaar om opnieuw te openen. De uitbaters hebben bovendien een nieuwe troef om mee uit te pakken. Tijdens de lockdown gingen ze aan de slag op het terras van het café.

Nu we vanaf maandag opnieuw terecht kunnen in de horecazaken, toont Café De Promenade in Ronse trots haar vernieuwde terras achter het café. De uitbaters hebben zich er tijdens de verplichte sluiting uitgeleefd om de tuin, het terras en de kindvriendelijke speeltuin aan te pakken. “Wie zin heeft om even lekker te ontspannen in het bruisende hart van Ronse is bij ons aan het juiste adres”, zegt Stacy Picart.