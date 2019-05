Cadeaubonnen en boodschappentrolley te winnen tijdens zomerse spaaractie marktkramers Lieke D'hondt

23 mei 2019

14u54 0 Ronse De marktkramers van Ronse organiseren samen met het stadsbestuur hun jaarlijkse zomerse spaaractie. Tussen 1 juni en 19 juni krijgen de marktbezoekers bij elke aankoop een stempel op hun spaarkaart.

Per volle stempelkaart met vier verschillende stempels maken de klanten kans op één van de honderd waardebonnen van 10 euro. Er is dit jaar ook een hoofdprijs als extra cadeau: een gevulde boodschappentrolley. De stempelkaarten kan je tot en met 21 juni indienen in de bokaal in de inkomhal van het stadhuis. Op zaterdag 29 juni, de ‘Dag van de Markt’, ontvangt de winnaar zijn hoofdprijs. De marktkramers voorzien die dag ook extra’s voor hun klanten en er is kinderanimatie met grime en ballonnen.