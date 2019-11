Buurtbewoners willen meer zebrapaden in Kruisstraat: “Ik ben bang dat hier op een dag iemand aangereden zal worden” Lieke D'hondt

12 november 2019

13u43 7 Ronse Buurbewoners vragen meer zebrapaden in de Kruisstraat in Ronse. Volgens hen zijn er te weinig plaatsen om veilig over te steken en rijden veel bestuurders er bovendien te snel. Politieke partij PVDA*PTB heeft ondertussen ook affiches verspreid met de vraag om ‘meer zebra’s op straat’ te brengen.

Nathalie Bruijns is één van de buurtbewoners die verandering wil zien in de Kruisstraat. “Ik woon bovenaan de Kruisstraat en heb geen parkeerstrook meer voor mijn deur. Ik moet dus regelmatig de drukke weg oversteken naar mijn auto. Soms gepakt en gezakt, soms met kinderen aan de hand. Het is eigenlijk totaal onverantwoord dat hier geen zebrapad te bespeuren valt. Er is er enkel één aan de Zandstraat, vervolgens moet je bijna een kilometer verder wandelen om het volgende zebrapad terug te vinden op de hoek met Broeke. Al jaren maak ik me zorgen. Ik ben bang dat hier op een dag iemand aangereden zal worden.”

Zebrapad is gevaarlijk

Nathalie heeft ondertussen de stadsdiensten gecontacteerd om verandering te brengen in de situatie. “Maar zij weigeren actie te ondernemen. Het excuus is dat de automobilisten te snel rijden in de Kruisstraat, dus het zou volgens hen gevaarlijker zijn om een oversteekplaats te voorzien. Volgens de stad zijn zebrapaden net verantwoordelijk voor meer ongevallen. Dat is de wereld op zijn kop.”

Schepen van Mobiliteit Jan Foulon (CD&V) relativeert. “We hebben de vraag tot extra zebrapaden al besproken in de verkeerscommissie, samen met de politie en het Agentschap Wegen en Verkeer dat verantwoordelijk is voor de gewestweg. We hebben toen geconcludeerd dat extra zebrapaden niet nodig zijn. We kunnen niet voor iedereen individueel een zebrapad aanleggen en in de Kruisstraat ligt het aantal voetgangers dat de weg regelmatig moet oversteken te laag.”

N60

Nathalie en de radicaal linkse partij PVDA*PTB zijn niet eens met de visie van de stad. “Veel buurtbewoners zijn het beu om hun leven te riskeren bij het oversteken. Als de automobilisten hier te snel rijden, is het aan de stad en de Vlaamse overheid om ervoor te zorgen dat de snelheid omlaag gaat. Door bijvoorbeeld in te grijpen in de infrastructuur of een flitspaal te installeren.”

Schepen Foulon erkent wel dat de Kruisstraat een drukke weg is en dat er vaak snel wordt gereden. “Dat is de reden waarom er regelmatig wordt geflitst. De infrastructuur aanpassen zodat er trager gereden wordt, kan pas als we een alternatief hebben voor de doortrekking van de N60. Dan kan het doorgaand verkeer de Kruisstraat vermijden en kunnen we aanpassingen doorvoeren.”