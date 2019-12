Buunie komt thuis in het Albertpark Lieke D'hondt

08 december 2019

13u47 0 Ronse ‘Buunie’ heeft in Ronse een nieuwe vaste stek gekregen in De Vrijheid. Het beeldje dat Ronsenaar Julien Deraedt afbeeldt, verhuisde al twee keer en komt nu thuis in het Albertpark.

Buunie was en is een gekend figuur in Ronse. In de vorige eeuw trok hij door de straten met een mand vol gepofte erwtjes die hij aan de man bracht. De werkgroep ’t Ronssies Geklapt wil de herinnering aan Julien Deraedt levendig houden en liet een beeldje maken door Paul Beeckman, die zich baseerde op tekeningen van Willy Deventer. “In 2015 kreeg het beeldje een plaats in De Vrijheid, maar tijdens de heraanleg van het historisch stadscentrum verhuisde het naar de binnenkoer van de dienst Toerisme. Nu komt Buunie opnieuw thuis in De Vrijheid”, vertelt Rita Claus van ’t Ronssies Geklapt.