BuSO Heynsdaele start grote bloembollenverkoop voor het behoud van de bijen Ronny De Coster

28 mei 2019

17u25 0 Ronse BuSO Heynsdaele in Ronse start de actie “SOS de bij”. De school heeft de handen in mekaar geslagen met een Belgisch bloembollenbedrijf om zoveel mogelijk bloembollen te verkopen.

“Onze school draagt de natuur al langer een warm hart toe. We zien dat klimaat verandert en dat de natuur is vervuild. Mensen transporteren ongewild uitheemse wespen naar Europa en onze bijen krijgen het daardoor steeds moeilijker. Zij dreigen tot de eerste slachtoffers te zullen behoren van deze veranderingen. Bijen bevruchten ons fruit en groente. Zoveel dier- en plantsoorten zijn afhankelijk van de bij, dat ze snel zullen volgen als we nu niets doen”, motiveert directeur Jan Van Dessel waarom zijn school actie onderneemt.

Voor 10 euro bestel je in BuSO Heynsdaele een uiteenlopend pakket van 70 bollen waarmee je bloemen laat groeien van in het vroege voorjaar tot in de zomer. “Zo leg je je eigen overlevingsrantsoen aan voor hommels en bijen, en het is daarbij nog mooi ook”, bedenkt Van Dessel.

Bijenpark aanleggen

Ook de financiële opbrengst van de bloemenverkoop komt de bijen ten goede. “Met die centen zullen we in het najaar op ons domein een groot bijenpark aanleggen, een oase van bloemen”, voorziet de directeur.

Meer info: info.school@heynsdaele.be.