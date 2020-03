Bumperkleven en aanrijding leveren bestuurder negen maanden rijverbod op LDO

13 maart 2020

Een bestuurder moet zijn wagen negen maanden aan de kant laten staan omdat hij in de Kruisstraat in Ronse tegen zijn voorligger is gereden nadat hij al een hele tijd aan het bumperkleven was. De man moet ook een boete van 2.020 euro betalen en zijn rijexamens opnieuw afleggen. In de politierechtbank trachtte hij bij monde van zijn advocaat nog te ontkennen dat hij ergens tegen is gereden, maar de politierechter zag toch voldoende bewijzen om hem te veroordelen. Het was ook niet de eerste keer dat de man voor de politierechter moest verschijnen.